Trieste, frana sui binari del treno: il deragliamento ha causato 2 feriti. Il Regionale proveninte da Udine ha dovuto fare i conti con le rocce staccatesi da un costone della montagna

Poteva andare molto peggio, iniziamo col dire questo. Una vera tragedia sfiorata alle porte di Trieste dove un treno regionale proveniente da Udine è deragliato ieri pomeriggio alle 18.15. Il convoglio 20989 delle 17.08, proveniente da Udine, è uscito dai binari all’altezza del bivio di Aurisina. a causare il deragliamento è stato un evento naturale, ovvero una frana. Un costone di roccia piuttosto grande si è staccato dalla montagna adiacente e ha coinvolto la corsa del treno.

A bordo del treno c’erano 22 passeggeri. A rimanere feriti però sono stati il capotreno e il macchinista che hanno riportato delle lesioni non gravi e sono stati trasportati all’ospedale di Cattinara per controlli. Tutte le persone a bordo hanno raggiunto tramite un fuoristrada messo a disposizione dai soccorritori un piazzale lì vicino. Poi hanno preso dei taxi per raggiungere Trieste.

I vagoni hanno impiegato oltre 200 metri prima di fermarsi. Nonostante la locomotiva sia uscita dai binari, il resto del convoglio non si è inclinato. I Vigili del Fuoco, assieme alla Polizia Ferroviaria, sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza il mezzo e la linea di collegamento. In base a quanto comunicato da Trenitalia, la linea rimarrà bloccata per tutta la giornata di oggi. E’ stato predisposto un servizio sostitutivo tramite pullman.

