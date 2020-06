Trentino, un orso aggredisce padre e figlio: gravemente feriti. Il genitore ha avuto la peggio con lesioni multiple, mentre il ragazzo se l’è cavata con qualche taglio

Ritrovarsi un orso davanti non deve essere un’esperienza particolarmente facile da gestire. Una di quelle cose che non dimentichi nella vita, specie se oltre tutto si viene aggrediti. E’ quanto successo ad una famiglia che stava passeggiando nella zona del Monte Peller in Trentino. Un padre e un figlio sono stati attaccati da un esemplare piuttosto grande e altrettanto nervoso. Il ragazzo di 28 anni, mentre si trovava lungo un sentiero, ha visto piombarsi davanti l’enorme plantigrado. Nemmeno il tempo di voltarsi e scappare che l’orso gli è montato sopra atterrandolo. A quel punto il padre, un uomo di 59 anni, è intervenuto per difenderlo, cercando di colpire l’aggressore.

Trentino, padre e figlio aggrediti da un orso: gravemente feriti

Purtroppo entrambi hanno riportato delle ferite e sono stati trasportati in ospedale per essere curati. Ad avere la peggio è stato il genitore, con fratture e profondi tagli soprattutto alle gambe. Molto più leggero il bollettino medico del ragazzo che se l’è cavata con ferite superficiali e un grandissimo shock.

Questo non è il primo caso di cronaca che vede protagonisti gli orsi del Trentino nell’ultimo periodo. Lo scorso anno infatti, un esemplare noto come M49 fu catturato dopo una rocambolesca fuga proprio nella stessa zona. Si calcola che al momento vivano nella regione del Nord Italia circa 90 plantigradi.

