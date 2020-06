Torna a tremare la terra in Italia, con un nuovo terremoto in Valle D’Aosta. Il sisma, di magnitudo 3.4, sarebbe avvenuto al confine con la Francia.

Terremot

Nuova scossa di terremoto in Italia, con un nuovo sisma che stavolta ha colpito la Valle d’Aosta. La regione alpina, solitamente non è luogo sismico come l’Italia Centrale, eppure alle prime ore di questa mattina la terra ha tremato anche lì.

Una scossa bella potente, che ha avuto il suo epicentro sul Monte Bianco, al confine con Francia e Svizzera. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli sulla scossa di terremoto che ha colpito la regione più montuosa della penisola.

Terremoto Valle d’Aosta, sisma di magnitudo 3.4: trema il Monte Bianco

Come abbiamo già anticipato in precedenza, la Valle d’Aosta non è affatto una zona sismica, eppure questa mattina la terra ha tremato proprio a ridosso della montagna più alta delle Alpi, il Monte Bianco.

A registrare il terremoto ci ha pensato, come sempre, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) che ha localizzato il sisma che ha colpito la Valle d’Aosta. Secondo l’Istituto il terremoto si sarebbe verificato alle ore 08:24 ed avrebbe toccato la potenza 3.4 della scala Richter.

Inoltre sempre secondo l’INGV il terremoto ha coordinate geografiche: 46 latitudine, 6.97 longitudine ad una profondità di 10 km.

