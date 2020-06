Terremoto Messico, magnitudo di 7.6 registrata. Una di quelle scosse che non si dimenticano facilmente, anzi.

C’è stato pochi minuti fa un terremoto in Messico che ha fatto tremare la terra ed anche in modo particolarmente forte. I sismografi più precisi hanno segnato un pico di 7.6 di magnitudo sulla scala Richter. Come ricordiamo, questa scala misura le oscillazioni vere e proprie, la forza quantificabile in energia del terremoto. Al contrario, la scala Mercalli misura i terremoti in base ai danni alle strutture ed alle cose. I dati sostengono che il terrmoto abbia avuto epicentro alle seguenti coordinate. Latitudine 16.14, longitudine -95.74, ad una profondità di 20 kmIl terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

