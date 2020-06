Roma, Family Day in piazza l’11 luglio: a difesa della libertà di opinione. A Piazza del Popolo si manifesterà contro il nuovo Ddl Zan di modifica al Codice Penale

Roma sarà teatro il prossimo 11 luglio di una giornata di protesta a difesa della libertà di espressione. A Piazza del Popolo a partire dalle ore 11 avrà luogo la manifestazione #restiamoliberi, per condannare il nuovo Ddl Zan che prevede una modifica del Codice Penale finalizzato al reato di opinione. Quello che alla base dei cittadini che alimentano la protesta sarebbe una forma liberticida e poco democratica, in grado di impedire il dissenso per l’operato del Governo e non solo.

Dalle 11 di mattina di sabato 11 luglio, il Family Day farà sentire la propria voce anche in altre piazze italiane. Il tutto avverrà, fanno sapere gli organizzatori, nel pieno rispetto del distanziamento sociale e delle misure di sicurezza sanitaria.

#Restiamoliberi sarà una manifestazione contro l’istituzione di un nuovo reato, quello di omotransfobia. Si fa riferimento ad un aspetto non coperto dal legislatore e che lascia molto spazio all’interpretazione, vietando sostanzialmente alcune libertà. La protesta sarà orientata a favore di tutti coloro che promuovono il diritto naturale di un bambino di avere un padre e una madre, e a tutti i sostenitori del principio di identità sessuale biologica.

Verrò sottolineata l’importanza di repressione e sanzione nei confronti di chi si rende colpevole di atti discriminatori di ogni genere, ledendo la pari dignità di tutti i cittadini, così come stabilito dall’art. 3 della Costituzione.

La legge Zan sul reato di opinione, definita legge bavaglio, sarà al centro della protesta, per impedire, secondo gli organizzatori, che possa ledere l’agibilità politica di milioni di italiani che si riconoscono nella visione della famiglia naturale come delineata nella Costituzione.

