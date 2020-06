Per la serie “ricette dolci” prepariamo oggi un classico della cucina italiana: la crostata, ma con una farcitura di ricotta e Nutella, dal risultato notevole.

La crostata ricotta e Nutella è quel dolce che non può mai mancare nelle nostre case. La si può gustare a qualsiasi ora del giorno: per colazione, per merenda o anche per concludere in bellezza un ottimo pasto, magari offrendola ai commensali. Ciò che rende ancor più appetibile questa ricetta è la sua semplicità nella preparazione. Vediamo insieme come prepararla.

Crostata ricotta e Nutella: gli ingredienti

Farina 00: 350 g

Burro: 150 g

Uovo: 1

Zucchero semolato: 90 g

Lievito in polvere: 1 cucchiaino

Ricotta: 500 g

Zucchero a velo: 50 g

Nutella: 200 g

Ricette dolci: la preparazione della crostata ricotta e Nutella

Iniziamo la preparazione, partendo dalla base. In una ciotola, versiamo il burro e lo zucchero semolato. Amalgamiamoli un po’ e poi uniamo l’uovo, continuando a girare. Aggiungiamo la farina un po’ alla volta (meglio se setacciata) e amalgamiamo il composto. Quando il composto sarà ben liscio ed omogeneo, stendiamolo sulla carta forno, creando uno strato alto circa mezzo centimetro. Dopo averlo fatto riposare un po’, stendiamolo in una forma per torte, eliminiamo la pasta in eccesso e bucherelliamo con la forchetta la base.

Per la preparazione della ricotta: mettiamo in una ciotola la ricotta e lo zucchero a velo, mescoliamo per bene e lasciamo in frigo a riposare.

Dopo aver preparato la base, stendiamoci sopra la ricotta formando uno strato omogeneo. A questo punto spalmiamo sopra la ricotta uno strato di Nutella ben capiente, in modo da coprire tutta la ricotta e livelliamo con una spatola.

Con la parte avanzata dalla base, andiamo a creare le strisce, da adagiare sopra la Nutella, per creare la classica forma della crostata.

Siamo pronti per infornare: forno preriscaldato a 180 gradi e lasciamo cuocere per circa 40 minuti. Prima di servirla, lasciamola raffreddare.

