Il torneo di tennis dell’Adria Tour continua a far discutere. Dopo Dimitrov e Coric, anche il campione Novak Djokovic è positivo al Coronavirus

Da ormai qualche giorno, è scattata la polemica relativa al torneo di tennis dell’Adria Tour. L’evento itinerante, organizzato nei Balcani e senza alcun distanziamento sociale, sta avendo effetti decisamente negativi. L’assoluta mancanza di norme anti Coronavirus sta portando a un numero sempre più alto di nuovi contagi.

Dopo Grigor Dimitrov e Borna Coric, anche la stella Novak Djokovic ha annunciato poco fa di essere risultato positivo al Covid-19. Secondo quanto riportato dai media serbi, inoltre, anche altre due persone presenti al tour itinerante sarebbero risultate positive: l’allenatore di Dimitrov Kristijan Groh e il preparatore atletico di Djokovic Marco Panichi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, si allontana il top player a centrocampo: le ultime

Djokovic positivo al coronavirus: l’annuncio e le polemiche

Con un comunicato ufficiale, il numero 1 al mondo Novak Djokovic ha annunciato la sua positività al Coronavirus. “Io e mia moglie siamo positivi, mentre i nostri figli fortunatamente no“. Le parole del serbo non fanno altro che alimentare la polemica relativa all’Adria Tour, torneo itinerante organizzato in giro per i Balcani, senza alcun distanziamento sociale anti Covid-19.

A far discutere, anche il comportamento del campione di tennis. Djokovic, infatti, dopo il torneo esibizione in Croazia e l’annuncio dei primi casi positivi, ha preferito tornare in Serbia prima di effettuare i test. A scagliarsi contro il torneo ci sono principalmente i media croati, che hanno visto ospitare una delle prime tappe della competizione in casa propria, senza alcun rispetto delle norme anti Coronavirus.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Morto Pierino Prati, campione con il Milan e l’Italia

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24