Durante i festeggiamenti per la Coppa Italia il tifoso partenopeo era stato derubato dal motorino. Dopo lo sconforto arriva la gioia per il regalo di Insigne

Mentre i tifosi del Napoli erano in strada per festeggiare la vittoria in Coppa Italia ai danni della Juventus il giovane tifoso Salvatore veniva derubato del suo motorino. Un dramma se è possibile ancora più grave se si pensa che il giovane aveva da poco trovato lavoro con Uber e che di conseguenza il mezzo gli era indispensabile per lavorare. Le immagini del furto da parte dei tre ladri avevano fatto il giro del web indignando in particolar modo la tifoseria azzurra. Adesso però per Salvatore è arrivato un regalo davvero speciale da parte del capitano del Napoli Lorenzo Insigne. In un primo momento l’identità del benefattore di Salvatore era rimasta ignota ma adesso l’emittente campana è stata ben felice di darne notizia. “Ciao Lorenzo, sono Salvatore – ha detto il giovane nel corso della trasmissione radiofonica – ho avuto il tuo stupendo regalo. Grazie e forza Napoli“.

La richiesta del tifoso napoletano ad Insigne

Salvatore approfittando dello spazio concesso da Radio Marte ne ha approfittato per fare anche un’altra richiesta al capitano azzurro. Il desiderio del fortunato tifoso è “una maglia autografata, se è possibile un incontro“. Insigne non è certamente nuovo a slanci di generosità. Durante il periodo del lockdown per l’emergenza coronavirus non ha mai smesso di impegnarsi attivamente per la città di Napoli contribuendo anche all’acquisto di respiratori per il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Cotugno. Un gesto questo, l’ennesimo quindi, che dimostra quanto Insigne sia legato alla città di Napoli e sopratutto ai tifosi azzurri.

