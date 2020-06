Parma: un uomo di 63 anni è morto durante un controllo stradale della polizia. L’uomo era stato fermato perché alla guida senza cintura. L’accusa della famiglia, che lega il fatto all’omicidio americano.

Parma: Antonio Marotta, 63 anni, è morto durante un controllo della Polizia Stradale a Fidenza. Come riporta Il Corriere della Sera, gli agenti avevano fermato l’uomo perché si trovava alla guida della sua autovettura senza la cintura di sicurezza. Da quanto si apprende, nell’arco degli ultimi due anni, l’uomo era già stato fermato per la stessa motivazione, motivo per cui, sarebbe scattata la sospensione della patente.

Secondo la versione rilasciata dalla Polizia, quando all’uomo è stato comunicata l’imminente ritiro della patente, sarebbe andato su tutte le furie e, sceso dall’autovettura, si sarebbe scagliato contro gli agenti. Questi, per difendersi, lo avrebbero immobilizzato a terra. Gli agenti, però, dopo essersi accorti del suo pallore in viso, hanno immediatamente chiamato l’ambulanza.

Parma, 63enne muore durante controllo della Polizia Stradale

Come riporta Il Corriere della Sera, sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari del 118, insieme a un’auto medica. Purtroppo, nonostante l’intervento medico, non c’è stato nulla da fare per rianimare il 63enne. Al momento, la procura ha aperto un fascicolo per cercare di far chiarezza sulla morte di Antonio Marotta. Attualmente, da quanto si apprende, non ci sono ancora indagati.

Rispetto alla versione rilasciata dalla Polizia Stradale, quella rilasciata dalla famiglia dell’uomo sembra essere del tutto diversa. A prender parola sulla questione è intervenuto il genero di Marotta, Angelo Pinto. Accusando la Polizia, Pinto ricollega la morte ai recenti fatti americani: “Un abuso di potere vero e proprio come quello del povero americano ucciso”.

