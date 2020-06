Dal post lockdown in poi, c’è stato un vero e proprio boom nell’utilizzo dei monopattini elettrici. Quali sono le principali regole da seguire alla guida

Il Bonus Mobilità e il trasporto pubblico a capienza limitata hanno contribuito a un vero e proprio boom nell’utilizzo dei monopattini elettrici. Questi mezzi di trasporto ecosostenibili, anche grazie ai numerosi servizi di noleggio, fanno ormai parte della quotidianità di tutti, soprattutto nelle grandi città.

Talvolta pericolosi se utilizzati in maniera scellerata e con un tipo di guida poco sicura, anche per il loro utilizzo ci sono una serie di regole da seguire, e non sono poche! Dall’età minima per guidarli all’obbligo di indossare il casco, fino all’accensione delle luci in determinate condizioni e alla necessità di una copertura assicurativa.

Monopattini elettrici, tutte le regole da seguire

Anche per quanto riguarda l’utilizzo dei monopattini elettrici, esiste una serie di regole ben precise da seguire, pena sanzioni anche molto salate. Con il dl “milleproroghe” di marzo, è stata confermata l’equiparazione dei monopattini elettrici alle biciclette. Devono avere una potenza massima di 0,50 Kw, altrimenti ne è vietato l’utilizzo. L’età minima per guidare un monopattino elettrico è di 14 anni, ed è utilizzabile solamente in strade urbane con il limite di velocità a 50 km/h. Per quelle extraurbane, invece, la concessione c’è, ma solo in caso di presenza di piste ciclabili.

I limiti di velocità sono di 25 km/h quando si circola in carreggiata, mentre nelle aree pedonali è di 6 km/h. Come per le automobili, anche i monopattini devono essere muniti di luci anteriori e posteriori da accendere mezz’ora dopo il tramonto, in condizioni di scarsa illuminazione o maltempo. Sempre in casi di questo tipo, il guidatore dovrà inoltre indossare il giubbotto catarifrangente. Il casco è obbligatorio solamente per i minorenni, mentre è per tutti l’obbligo di avere due mani sul manubrio. Vietato trasportare altre persone, oggetti o animali.

Non c’è nessuna indicazione per quanto riguarda l’utilizzo della targa, così come per la copertura assicurativa. In caso di servizio a noleggio, la compagnia che mette a disposizione i monopattini deve invece assicurare i propri mezzi. Infine, per la circolazione in strada, bisogna procedere in fila indiana, o comunque non affiancarsi mai a più di un’altra persona.

