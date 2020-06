Mixer annuncia la chiusura definitiva. La piattaforma di streaming chiude i battenti, senza dare nessun preacciso a Microsoft.

Doveva essere la concorrente numero uno a Twitch ed invece oggi Mixer ha annunciato la sua chiusura. Un vero e proprio fallimento quello dell’azienda di Seattle, con a capo Microsoft. L’annuncio della chiusura è arrivato durante la giornata di ieri, con la piattaforma che cesserà la propria esistenza il 22 luglio.

Eppure la piattaforma era nata con le migliori delle ambizioni. Infatti Microsoft, con un oneroso contratto, era riuscita ad assicurarsi le prestazioni di Ninja, il pro player di Fortnite più famoso al mondo. Eppure, nemmeno l’arrivo di Ninja è riuscito a garantire un futuro alla piattaforma di Redmond.

Così Mixer eprde definitivamente la battaglia con Twitch, piattaforma leader al mondo per streaming di ogni genere. La stessa Twitch, incorporata da Amazon di Jeff Bezos, ha avuto una crescita esponenziale durante il lockdown. Stessa Crescita che non è avvenuta per Mixer. Andiamo quindi a vedere la lettera con cui Microsoft ha abbandonato il progetto della piattaforma streaming.

Mixer, annunciata la chiusura: la lettera di Microsoft

Così per abbandonare definitivamente il progetto, la multinazionale di Seattle ha pubblicato una lunga lettera. Nella nota pubblicata si apprende che la piattaforma ha bisogno di un grande sostegno economico, che al momento non è riuscita ad ottenere. Così la piccola community di Mixer sarà portata all’interno di una nuova piattaforma chiamata Facebook Gaming.

All’interno di essa tutti i content creator porteranno i propri sostenitori. Al momento però non si hanno ulteriori notizie sulla collaborazione con il social network di Mark Zuckerberg. Regna ancor di più l’incertezza per tutti quei creatori, come Ninja, che hanno firmato un contratto economico con Mixer, e che al momento non sanno ancora se possono tornare su una piattaforma florida come Twitch.

Un grande passo indietro quindi per Microsoft che, fino ad un anno fa, credeva moltissimo nelle potenzialità della piattaforma streaming, tanto da assicurare contratti millionari ai principali streamer del mondo di Twitch.

L.P.

