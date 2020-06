Milano: maxi operazione della Guardia di Finanza, che ha portato all’arresto 13 persone, accusate di aver truccato le gare d’appalto sulle metropolitane cittadine.

Milano: il nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza ha messo in piedi una maxi operazione su presunte tangenti e appalti truccati in merito alle forniture metropolitane della città. Come riporta Skytg24, 13 persone sono finite in carcere. Tra queste, una persona è stata messa invece ai domiciliari. Da quanto si apprende, si tratterebbe di 8 gare d’appalto, per l’ammontare di 150 milioni di euro in tutto.

Oltre alle 13 persone accusate, tra cui molti imprenditori, risultano indagate 30 persone e diverse società, tra cui la Alstom Ferroviaria, la Ceit e la Engineering Informatica.

Milano: 13 arresti per gare d’appalto truccate

Come riporta Skytg24, le accuse sono tutte per “associazione a delinquere”. Tra i 13 arresti, si registra anche quello del dirigente di Atm, responsabile degli impianti di segnalamento e automazione delle linee metropolitane della città. Da quanto si apprende, il dirigente avrebbe incassato una somma pari a 125 mila euro, sotto forma di “mazzette”. L’illecito si sarebbe verificato tra il 2018 e il 2019.

La Guardia di Finanza si è preoccupata di perquisire con accuratezza le otto società coinvolte nelle gare d’appalto truccate. Come la stessa fonte riporta, le accurate indagini hanno messo in luce, tra le altre, una gara d’appalto risalente all’anno 2006 e relativa al “sistema di segnalamento” della linea metropolitana M1. Infatti, proprio su quella linea, erano emerse diverse criticità relative alle brusche frenate, con diversi feriti. Al momento, del sistema di sicurezza della linea se ne occupa la società Alstom, anch’essa indagata.

