Tornano a migliorare le condizioni meteo, specialmente al CentroNord dove l’anticiclone farà sentire il suo effetto. Persiste qualche pioggia al Sud.

Continuano i movimenti atmosferici sulla nostra penisola, con un martedì che ci riserva grandi sorprese. Infatti da un lato l’estate è pronta a scoppiare, con il meteo influenzato dall’anticiclone Afro-Azzorriano, mentre dall’altra continueranno le piogge ad intermittenza fino alla fine della settimana.

Nello specifico possiamo affermare che la zona influenzata dal flusso di aria calda sarà il Centro-Nord, mentre invece al Sud continueranno ad esserci precipitazioni sparse per tutto il settore. Piogge che non colpiranno solamente le cime appenniniche meridionali, ma cadranno anche in pianura, specialmente in Calabria.

Come detto, se da una parte l’anticiclone porterà con sè serenità dal punto di vista atmosferico, nel settore meridionale le piogge continueranno a cadere fino al termine della settimana, alternando il loro percorso da regione a regione. Andiamo adesso a vedere nello specifico cosa ci riserverà questa giornata di martedì.

Meteo, torna l’anticiclone al CentroNord: ancora piogge e temporali al Sud

A portare serenità sui settori del Nord e del Centro, ci penserà la rimonta di un campo di alta pressione proveniente dall’Europa occidentale. Questo stesso campo anticiclonico, poi si spingerà fino all’Europa Centrale permettendo al vecchio continente di entrare finalmente nel pieno della stagione estiva. D’altra parte, nonostante il meteo incerto di questa settimana, il caldo dovrebbe arrivare anche al Sud. Andiamo quindi ad osservare la situazione meteo sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia la vera protagonista della giornata sarà l’alta pressione. Il campo anticiclonico, infatti, si farà sentire su tutto il settore settentrionale andando a favorire condizioni di sole ed aumento di temperature su tutto il Nord. Qualche breve precipitazione, però, si potrebbe verificare sulle Alpi Marittime. Come detto, temperature in deciso aumento con massime tra i 28 ed i 33 gradi.

Stessa situazione invece per il settore del Centro Italia. Infatti qui avremo una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al mattino qualche nuvola disturberà le vette appenniniche e proprio qui si potrebbero sviluppare alcuni temporali. Le temperature aumenteranno anche qui, con massime che oscilleranno tra i 27 e 32 gradi.

Al Sud Italia, invece, avremo una situazione atmosferica più complessa. Infatti ancora una volta il meteo sarà disturbato da alcuni temporali che si aggireranno lungo il settore. Durante questo martedì, le precipitazioni colpiranno soprattutto le vette appenniniche e la Calabria. Qualche precipitazione cadrà nel corso della giornata anche tra Puglia e Lucania. Le temperature continueranno ad essere stabili, con massime che andranno dai 25 ai 30 gradi.

