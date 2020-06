Questa notte a Pradalunga (Bg) un motociclista di 33 anni è morto a causa di un terribile impatto frontale con un’auto, per il conducente solo ferite lievi

A Pradalunga, in provincia di Bergamo un motociclista 33enne ha perso la vita dopo il terribile impatto frontale con un’auto. I carabinieri della tenenza di Albino stanno indagando per riuscire a fare luce sulla dinamica del drammatico incidente. A seguito dell’impatto il motociclista, di cui non è stata ancora resa nota l’identità, è morto sul colpo. Nonostante infatti l’intervento tempestivo di un’automedica e di un’ambulanza purtroppo per il giovane centauro non c’è stato niente da fare. Il conducente dell’auto, oltre al comprensibile choc, ha invece riportato solo lievi ferite.

L’ennesimo motociclista morto in Lombardia

Le strade della Lombardia sembrano negli ultimi giorni sempre meno sicure per i motociclisti. Con l’impatto della scorsa notte si aggrava infatti il bilancio dei morti nelle strade della Lombardia. Solo negli ultimi tre giorni sono ben tre le vittime a seguito di incidenti stradali in cui dei centauri si sono scontrati con delle auto. Domenica Andrea Cominelli, noto nella zone per essere il presidente del motoclub di Rudiano (Bs), ha perso la vita in un incidente che ha coinvolto la sua moto Bmw e un’auto. Resta critica la situazione della sua compagna che viaggiava in sella con lui e al momento ancora ricoverata in gravi condizioni. Ieri, sempre in provincia di Brescia, a Rezzano, un motociclista 62enne ha perso la vita a causa di uno scontro con’auto che viaggiava lungo la via Gardesana nella stessa direzione.

