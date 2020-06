iPhone 12, arrivano i primi modellini: tutte le caratteristiche. Le prime foto svelano già come sarà il nuovo gioiello di casa Apple

Come ogni anno prima dell’uscita ufficiale dei nuovi modelli Apple, arrivano le prima immagini in anteprima carpite sul web. Solitamente per gli iPhone, le foto provengono dalla catena di fornitura cinese, basati su schemi CAD, che lasciano intravedere cosa ci attenderà sul mercato di lì a poco. Anche per la versione 12 dello smartphone più famoso del pianeta, abbiamo trovato i primi modellini che anticipano l’uscita di settembre-ottobre. In base a quanto condiviso su Twitter da alcuni esperti, il design sarà in stile iPad Pro con bordi piatti. Si prevede che Apple lancerà quattro iPhone quest’anno, su tre dimensioni di 5,4, 6,1 e 6,7 pollici. Le immagini condivise offrono un chiaro confronto tra le tre nuove dimensioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Iphone 12, Apple conferma la funzione più attesa: i dettagli

iPhone 12, arrivano i primi modellini: tutte le caratteristiche

Le impostazioni della fotocamera, tuttavia, non rispecchiano ciò che era previsto. Tutte le precedenti anticipazioni hanno mostrato che i due modelli iPhone 12‌ da 5,4 e 6,1 pollici avranno configurazioni a doppia fotocamera, mentre i due modelli ‌iPhone 12‌ Pro in 6,1 e 6,7 pollici avranno configurazioni a tripla fotocamera. Va anche notato che nei modellini manca lo scanner LiDAR, previsto almeno sul modello da 6,7 ​​pollici.

Secondo alcuni il layout della fotocamera così come diffuso ora potrebbe subire variazioni prima del lancio ufficiale dopo l’estate. Per quanto riguarda invece il design del telaio e le dimensioni, questa sarà la versione definitiva che troveremo in negozio.

Here are the first iPhone 12 dummies: 3 sizes (5.4, 6.1, 6.7). Flat edges, 3 cameras on the bump like recent molds. Notch, cameras should not be taken 100%, but chassis promising. pic.twitter.com/fcw3bLhVEF — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 21, 2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> iPhone 12, le ultime indiscrezioni sul prossimo smartphone Apple