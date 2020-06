Paura all’Istituto Cesaris di Casalpusterlengo (Lo) dove uno studente 18enne ha puntato la pistola contro la commissione di esame di maturità

Esame di maturità da brivido per una delle commissioni dell’Istituto Cesaris di Casalpusterlengo, nel Lodigiano dove uno studente 18enne ha infatti puntato una pistola contro i docenti. Intorno alle 13 di oggi, mentre nella scuola erano in corso gli esami di maturità, uno studente per cause ancora sconosciute, ha puntato una pistola contro la commissione giudicatrice. Dopo alcuni momenti di paura il ragazzo ha appoggiato l’arma sul tavolo dando così l’opportunità ad una professoressa di afferrare il revolver e allontanarlo dal 18enne.

Esame di maturità da dimenticare

Il panico si è diffuso rapidamente all’interno dell’istituto lodigiano con studenti e professori che si sono velocemente spostati verso l’esterno. Intanto sul posto sono arrivati i carabinieri di Codogno, insieme alla polizia municipale e al primo cittadino Elia Delmiglio. Il giovane, dopo essere stato tranquillizzato, è stato portato in ospedale per eseguire accertamenti sulla sua salute mentale. Ancora non si conoscono le motivazioni che hanno spinto lo studente ad estrarre la pistola risultata poi scarica e a puntarla contro la commissione docente. Al momento l’arma è stata sequestrata e le indagini delle forze dell’ordine puntano anche a capire come abbia fatto il 18enne ad entrare armato nell’istituto. Fortunatamente si è trattato solo di un grande spavento per docenti e studenti, nessuno è infatti rimasto ferito. Dopo essere stata evacuata e successivamente chiusa nella scuola gli esami per le altre commissioni hanno ripreso il normale svolgimento.

