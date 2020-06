Dal prossimo settembre, l’Educazione civica diventerà ufficialmente una materia scolastica. Il Ministero dell’Istruzione ha inviato le linee guida agli istituti

Novità importanti per quanto riguarda il mondo dell’istruzione. Con l’avvio del nuovo anno scolastico 2020/21, in tutti i gradi d’istruzione sarà obbligatorio l’insegnamento dell’Educazione civica. Diventerà una vera e propria nuova materia scolastica, con almeno 33 ore all’anno e un voto dedicato.

Come previsto dalla legge 92 del 2019, infatti, l’insegnamento si baserà su tre principi fondamentali: lo studio della Costituzione e della sua storia, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale. Tutti gli studenti, dalle elementari fino alle superiori, avranno questo nuova materia in pagella.

Educazione civica, il Ministero dell’Istruzione ha inviato le linee guida

Questa mattina, il Ministero dell’Istruzione ha inviato le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica – che sarà nuova materia dal 2020/21 – a tutte le scuole d’Italia. Si tratta di un fascicolo di alcune pagine semplice da leggere e di facile interpretazione, che consentirà a professori e dirigenti scolastici di avere un’impostazione per l’insegnamento dell’inedita materia.

Gli studenti di tutta Italia inizieranno approfondendo la Costituzione, con le principali leggi a livello nazionale ed internazionale. Si passerà poi all’educazione ambientale, con lo studio dello sviluppo sostenibile. Terzo e ultimo punto, l’insegnamento su come utilizzare i nuovi mezzi digitali in maniera intelligente e sicura. Per quanto riguarda le scuole d’infanzia, il Ministero dell’Istruzione ha studiato un piano basato su giochi e attività didattiche volte a concetti base ma utili alla sopravvivenza pacifica all’interno della civiltà.

