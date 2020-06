EasyJet: il messaggio lanciato sul sito ufficiale, per promuovere il volo a Lamezia Terme, in Calabria, si è dimostrato una vera e propria gaffe. Immediatamente sostituito il testo.

Come avviene spesso, le compagnie aeree promuovono le vantaggiose offerte relative ai prezzi dei biglietti. In particolar modo, se si tratta di compagnie low cost, come per l’appunto EasyJet, questo avviene molto più di frequente. Tra gli ultimi post pubblicati sul proprio sito internet, però, la compagnia si è fatta un enorme autogol, promuovendo la vantaggiosa offerta, ma pubblicando come testo del messaggio delle parole non proprio di buon gusto, relative alla suggestiva location di Lamezia Terme.

Infatti, nel messaggio lanciato, immediatamente sostituito dopo le numerose polemiche, EasyJet presentava la località calabrese come una “Regione che soffre di un’evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti”.

EasyJet cambia il testo del suo post su Lamezia Terme: numerose le polemiche

Il messaggio lanciato dalla compagnia aerea, offensivo per la Regione Calabria, è stato immediatamente modificato. Infatti, come si può leggere dal secondo screenshot “catturato” dal sito ufficiale della compagnia aerea, il luogo è stato dunque presentato come ricco di ” attraenti insenature, candide spiagge incontaminate, meravigliosi paesaggi montani e alpini”, dunque, una meta perfetta per una vacanza.

Insomma, si è trattato di una vera e propria gaffe, da parte di EasyJet. Impensabile presentare un’offerta, relativa a un viaggio a Lamezia Terme, presentando il luogo come privo di turismo a causa “dell’attività mafiosa e dei terremoti”. Fortunatamente, la compagnia si è fatta trovar pronta rilanciando immediatamente l’offerta e presentando, in modo degno e rispettoso, la suggestiva località calabrese.

