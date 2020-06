Diletta Leotta ha da pochissimi minuti pubblicato un video sul proprio account ufficiale che ha fatto letteralmente impazzire i social networks.

L’ormai celebre Diletta Lotta è ancora una volta protagonista assoluta dei social networks con una semplice foto. La giornalista sportiva ha infatti appena condiviso un suo video mentre è a casa, e sta mandando in visibilio i suoi followers. La donna è completamente vestita di bianco e probabilmente è appena uscita dalla doccia. Come si vede, sta mostrando il suo nuovo lucidalabbra, mentre lo tiene proprio vicino la bocca. Un nuovo prodotto di cosmesi per la biondissima ragazza originaria della Sicilia, sempre più regina indiscussa di Instagram e non solo. Una fotografia assolutamente incredibile, che sta catalizzando su se stessa l’attenzione di tantissime persone e fan della giornalista sportiva.

Diletta Leotta col lucidalabbra: la canotta fa sognare – FOTO

Diletta Leotta si mostra con il nuovo lucidalabbra, che probabilmente vanta delle qualità cosmetiche particolari. La bionda ragazza del Sud si mostra in tutta la sua bellezza, tracotante, mentre mostra il prodotto cosmetico alla camera. Un’immagine che senza dubbio i suoi migliaia di followers difficilmente si toglieranno dalla testa nelle prossime settimane. Ricordiamo che la Leotta è l’icona di DAZN, la piattaforma di Perform che mostra alcune gare di Serie A.

