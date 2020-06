Seconda ondata sì o no? Il Coronavirus è ancora sconosciuto, ma ecco il parere di Crisanti

La medicina italian si divide ancora una volta: rischio seconda ondata? C’è chi dice di sì e chi dice di no. I virologi sono schierati in due fazioni, così anche Andrea Crisanti, direttore della Microbiologia e virologia dell’Università di Padova. Secondo Crisanti, “non possiamo aspettarci che SarsCov2 sparisca come la Sars”.

La diffusione del Covid-19 ha colpito 5 continenti, da un momento all’altro la pandemia potrebbe riapparire e fare danni.

Coronavirus, le parole di Crisanti

Andrea Crisanti, direttore della Microbiologia e virologia dell’Università di Padova, non sembra essere troppo ottimista sul futuro. A Il Fatto Quotidiano, racconta infatti: “I contagi importati da Paesi in cui l’epidemia è fuori controllo sono molto pericolosi”. La paura quindi è un rischio di ritornare la giorno 0, al primo caso di Codogno che si diceva fosse stato contagiato da un collega cinese.

Tuttavia, dice il professore Andrea Crisanti: “Personalmente evito gli assembramenti ma vado al ristorante, ho smesso di portare la mascherina FFP2 e sono passato a quella chirurgica. E un giorno spero di potermela levare del tutto”.

