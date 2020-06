Il noto marchio italiano Campari ha annunciato oggi di voler spostare la sede legale in Olanda. In Italia resta quella fiscale

Lo storico marchio italiano Campari, attraverso il suo ceo Bob Kunze-Concewitz ha annunciato che a breve la sede legale dell’azienda sarà spostata in Olanda. “Siamo davvero felici di poter annunciare l’esito positivo dell’offerta iniziale – ha dichiarato Kunze-Concewitz – e quindi, in linea con gli obbiettivi dell’azienda, di poter avviare il trasferimento della sede legale in Olanda. L’intera operazione dovrebbe perfezionarsi fra pochi giorni, entro il mese di luglio, di conseguenza l’assemblea che avrebbe dovuto tenersi il 26 giugno è stata revocata.

Campari lascia in Italia la sede fiscale

La nota società del settore alimentare, conosciuta sopratutto per le bevande analcoliche ha voluto precisare che il cambio di sede legale non avrà ripercussioni sulla residenza fiscale che resterà in Italia. Cosa molto importante il ceo di Campari ha voluto precisare che non ci saranno cambiamenti anche sull’organizzazione, sulla gestione e sull’operatività dell’azienda. Kunze-Concewitz ha voluto sottolineare che lo scopo della società è quello “di adottare una struttura flessibile del capitale che possa permetter di raggiungere opportunità di crescita per effettuare delle acquisizioni di importanti dimensioni“. A conferma dei buoni propositi della società c’è sicuramente la decisione di Lagfin, azionista di maggioranza Campari, di aumentare il proprio importo dagli iniziali 76,5 milioni di euro agli oltre 250 milioni. Da questo, secondo il ceo dell’azienda, si può evincere “un enorme segnale di fiducia per gli obbiettivi futuri di Campari in accordo con le ambizioni del management“.

