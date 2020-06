Calciomercato Juventus, si complica la pista che porterebbe all’acquisto del top player in mezzo al campo. Ne ha parlato l’agente a calciomercato24.com

Con la partita di ieri sera contro il Bologna, la Juventus è tornata a giocare anche in Serie A. La vittoria per 2-0 ha ridato morale agli uomini di Sarri, dopo la brutta figura nella finale di Coppa Italia contro il Napoli. Le critiche rivolte ai campioni d’Italia però non mancano, a partire dai tifosi bianconeri.

Tra i reparti che chiedono rinforzi, c’è sicuramente il centrocampo. Pjanic è ormai dato per partente, Khedira sta vivendo un’altra stagione costellata dagli infortuni, gli ultimi arrivati Rabiot e Ramsey continuano a non convincere. Nedved e Paratici sono chiamati ad investire sul calciomercato, per portare a Torino un giocatore che possa far fare il salto di qualità alla squadra di Sarri.

Calciomercato Juventus, si allontana Jorginho: le parole dell’agente

Tra gli obiettivi per il centrocampo bianconero, oltre ad Arthur del Barcellona, continua ad esserci anche Jorginho. Pupillo di Sarri (che lo ha allenato sia a Napoli che al Chelsea), rappresenterebbe il giocatore giusto per sostituire Pjanic. Per la prossima sessione di calciomercato, la Juventus potrebbe provare ad affondare il colpo e riportare l’italo-brasiliano in Serie A. In esclusiva per calciomercato24.com, ha parlato anche di questo Joao Santos, l’agente del giocatore.

Nonostante le avances dei campioni d’Italia, la pista che vedrebbe l’ex Napoli a Torino sembra essersi raffreddata. “Sarà una sessione di mercato diversa, giocando senza tifosi molti club non potranno permettersi acquisti” spiega l’agente: “Il Chelsea ha già speso perché non ha fatto acquisti lo scorso anno“. Il problema principale dell’allontanamento di Jorginho dalla Juventus, però, è un altro: “La sua valutazione è molto alta e in rapido aumento, difficile che una squadra possa permetterselo ora come ora“.

