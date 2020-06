Addio a Charles Webb, l’autore de “Il Laureato”: lo scrittore aveva 81 anni. Realizzò il romanzo da cui è ispirato il film cult degli anni ’60 con Dustin Hoffman

E’ morto un grande scrittore americano, divenuto famoso grazie ai successi ottenuti sul grande schermo. Webb fu l’autore de “Il Laureato” il romanzo da cui è tratto l’omonimo film che rese un’icona il giovane Dustin Hoffman nel 1967. Personaggio ribelle, proprio come l’autore, viveva una storia d’amore controversa con una donna più grande di lui, accompagnato dalla splendida colonna sonora di Samuel & Garfunkel (Mrs Robinson).

Webb aveva condotto una vita simile a quella incarnata nei suoi romanzi, sin dalla gioventù trascorsa in California. Era nato a San Francisco nel 1939 ed era cresciuto nell’agiata Pasadena. Viveva da 40 anni con la moglie Eve, è scomparso per cause non specificate all’età di 81 anni in Inghilterra.

Addio a Charles Webb, l'autore de "Il Laureato": lo scrittore aveva 81 anni

Quasi tutti conoscono Webb per il romanzo “The Graduate” ma non tutti sanno che ne era stato scritto anche un sequel, mai pubblicato. Lo scrittore aveva realizzato “Home School” qualche anno più tardi, ma non venne mai pubblicato per un motivo di diritti. L’autore americano infatti, aveva ceduto negli anni ’60 ogni royalties a Canal + e qualora avesse pubblicato la nuova opera non avrebbe incassato nemmeno un centesimo.

Personaggio fuori dagli schemi amava scrivere anche degli aforismi. Tra i suoi pensieri ricorrenti anche il denaro, visto con il giusto distacco.

“Quando non hai più il denaro puoi vivere un’esperienza purificatoria, liberare finalmente la tua testa come nient’altro. A volte rimpiangi non avere in banca titoli di Stato o altri beni materiali. Ma poi raggiungi un livello per cui riesci a vedere dentro le cose”.

