Dopo oltre 30 anni di carriera, Undertaker dà l’addio al mondo del wrestling, annunciando il ritiro durante l’ultima puntata del docu-film “The Last Ride”

Chi non ha mai visto almeno una volta il wrestler Undertaker all’opera? Dal lontano 1987, ogni anno il “becchino” sale sul ring per combattere, prendendo parte ad una storyline quasi infinita. Quasi, perché poco fa Mark William Calaway ha annunciato il suo ritiro dal mondo del wrestling.

Durante l’ultima puntata di “The Last Ride“, docu-film della World Wrestling Entertainment, il 55enne ha annunciato: “Ho dato tutto, è giusto dar spazio ai più giovani“. Milioni di fan hanno letteralmente intasato i suoi canali social, ringraziandolo per tutto ciò che ha fatto nel corso della sua carriera e implorandolo di rivedere la sua decisione. Con un chiarissimo: “Il cowboy cavalca via“, però, Undertaker sembra aver ormai preso la sua decisione definitiva.

Undertaker, il ritiro dell’ “Uomo delle Tenebre”

Era il lontano 1987 quando Mark William Calaway, dopo aver provato a buttarsi nel mondo del basket con scarsi risultati, decide di mettersi alla prova su un ring, il suo habitat naturale. Qui diventa capace di regalare spettacolo ai tifosi, grazie anche alla sua storica streak di 21 vittorie consecutive. Wrestler più longevo della storia, ha partecipato alle competizioni per più di 30 anni.

Ma oltre alle sue appassionanti prestazioni sul ring, a far diventare Undertaker una vera e propria icona pop è stato il suo personaggio, tenebroso e avvolto nelle tenebre. La sua celebre entrata, con “Rest in Peace” come theme song e il fumo ad avvolgerlo, fa parte della storia della WWE. Adesso però, è arrivato il momento per i fan di salutarlo definitivamente, a seguito di un annuncio che era nell’aria già da diverso tempo.

