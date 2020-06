USA, è morto Max Tuerk: l’ex giocatore della NFL aveva 26 anni. L’attaccante aveva giocato nei Trojans dal 2012 al 2015. Le cause del decesso non sono state rese pubbliche

L’ex giocatore offensivo della USC Max Tuerk è morto all’età di 26 anni. L’account Twitter dell’Università della California del Sud ha annunciato la morte di Tuerk domenica, anche se al momento la causa del decesso non è stata resa pubblica.

Tuerk ha giocato con i Trojan dal 2012 al 2015 ed era considerato un grande talento soprattutto ad inizio carriera. E’ stato inserito nella All-American Freshman nel 2012 e nella selezione All-Pac-12 First Team nel 2014.

Con le sue caratteristiche da duro nelle trincee e con una leadership innata nella squadra, Tuerk ha avuto un ruolo importante nella USC (University of Southern California). Durante i suoi quattro anni a Los Angeles, è stato allenato da Lane Kiffin, Ed Orgeron, Steve Sarkisian e l’attuale allenatore Clay Helton.

In seguito alla scomparsa di Tuerk, un certo numero di attuali e ex allenatori e giocatori dei Trojans hanno voluto condividere sui social le loro condoglianze.

Dopo la sua carriera nella USC, che includeva 38 presenze, è stato selezionato dai San Diego Chargers nel Draft NFL 2016. La sua carriera professionale nella massima lega di Football è durata tuttavia poco. Dopo l’esperienza in California è stato un anno con gli Arizona Cardinals, prima di venire escluso.

Heartbroken by the loss of Max Tuerk. Incredible person, teammate, and Trojan. Our thoughts and prayers go out to his family.

A tremendous competitor. An incredible loss and our support for Greg and Val (His parents) will know we will be there to support them. As a parent I can’t imagine. We are so sorry. https://t.co/0l8pHFxIMJ

— CoachJohnBaxter (@CoachJohnBaxter) June 21, 2020