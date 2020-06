Tempo di ripartire anche per la Serie A. Il Bologna, in collaborazione con Trenitalia, ha realizzato una web series con protagonisti i calciatori… con un insospettabile Orsolini in veste di capotreno!

“Ciao grande, come va? Ti ricordi quella trasferta insieme?“, inizia così la web series in quattro episodi realizzata dal Bologna per celebrare la ripresa del campionato. Un Riccardo Orsolini in forma smagliante, che ripercorre le avventure sul treno con i compagni prima del Covid-19.

Quattro giocatori divisi in due squadre, in viaggio a bordo di un Frecciarossa, si sfidano tra quiz dalle risposte improbabili e giochi di abilità. Protagonisti della miniserie Skorupski, Bani, Soriano e Sansone, con Orsolini – come dicevamo – in veste di presentatore. Un messaggio positivo, condito da tanta ironia, per festeggiare l’ennesimo piccolo passettino verso il ritorno della tanto agognata normalità: la ripartenza del campionato.

Quattro video di pochi minuti, tutti disponibili sulla pagina Facebook ufficiale del club emiliano, per accompagnare i tifosi al fischio di inizio di questa anomala estate calcistica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Ronaldo al PSG a causa di Klopp: lo scenario