Spotify diventa sempre più accattivante, in arrivo infatti una feature che renderà felici i milioni di affezionati utenti

Per tutti gli appassionati di musica Spotify è fra i servizi di streaming musicali sicuramente il più amato e lo sarà ancora di più grazie all’arrivo della nuova feature. Alla base del successo ci sono le importanti funzionalità e l’essere supportato dai principali sistemi operativi, sia desktop che da mobile. Il mondo di Spotify però si muove in fredda e la società sta pensando a nuove alternative per migliorare uno strumento che già rasenta la perfezione. Probabilmente ispirati da Youtube Music, gli sviluppatori del noto servizio di streaming stanno lavorando ad un’importante e richiesta feature. L’idea è quella di creare un’interfaccia a schede per la schermata “In riproduzione“, in questo modo sarà possibile abilitare diverse opzioni per i contenuti mostrati.

La nuova feature di Spotify

A parlare dei progetti di Spotify è stata, attraverso un messaggio Twitter, la sviluppatrice Jane Manchun Wong. Il desidero del team del noto strumento di streaming musicale è di creare delle nuove schede che includono le “Canvas“, le copertine degli album che si ascoltano e una nuovissima sezione video. Per le Canvas si parla di una funzione che al posto dell’album, mostra una breve clip. Il desiderio di milioni di utenti di Spotify potrebbe venire presto esaudito attraverso l’inclusione dei video musicali completi nella scheda video. Non si conosce purtroppo una data certa per il rilascio di questa importantissima feature. Al momento infatti il team di Spotify ne sta ancora testando l’utilizzo.

