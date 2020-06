La pensione di Luglio 2020 sarà erogata, per chi usufruisce degli Uffici Postali, a partire dal 24 giugno. In arrivo anche la quattordicesima

La pensione di Luglio sarà particolarmente interessante per moltissimi italiani. È stato disposto infatti che per questo mese, e solo per coloro che usufruiscono dell’accredito presso Uffici Postali, l’erogazione partirà da mercoledì 24 giugno. Un privilegio che non spetterà invece a tutti gli altri che hanno scelto come metodo di accredito della pensione un istituto bancario. In questo caso la pensione di Luglio 2020 sarà come sempre erogata il primo giorno bancabile del mese. Per i pensionati inoltre ci sarà anche un’altra sorpresa, è stato previsto infatti che vengano accreditati anche i soldi della quattordicesima mensilità. Un assegno ben più ricco quindi per tutti i pensionati con almeno 64 anni e un reddito complessivo al massimo fino a 2 volte il trattamento minimo.

Le sorprese della pensione di Luglio 2020

Poste Italiane ha già comunicato il calendario dei pagamenti che seguirà un ordine alfabetico a partire da mercoledì 24 giugno. L’istituto fa sapere che chiaramente tutti i titolari di Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da qualsiasi Atm Postamat senza aver bisogno di recarsi allo sportello. Per quanto riguarda i pensionati che hanno un’età pari o superiore ai 75 anni, Poste Italiane ricorda che per loro è possibile ricevere gratuitamente la pensione presso il proprio domicilio delegando i carabinieri al ritiro. Una delle sorprese più importanti che renderà sicuramente felici moltissimi italiani è l’erogazione della quattordicesima insieme alla pensione di Luglio. Il pagamento avverrà in modo automatico da parte dell’Inps senza che sia necessario presentare una specifica domanda. È bene precisare che l’importo del “bonus” varierà a seconda del trattamento. Un beneficio che è riservato esclusivamente a chi ha raggiunto i 64 anni di età, tutti gli altri invece riceveranno la quattordicesima con la mensilità di dicembre.

