A due anni dal terribile incidente, questa mattina la prima auto ha attraversato il nuovo ponte di Genova. Il video dell’inaugurazione

Il 14 agosto 2018, un crollo improvviso del ponte di Genova portò alla morte di 43 persone. A distanza di due anni, questa mattina alle ore 9.57 la prima auto ha attraversato la nuova costruzione, “inaugurando” il tratto stradale. Sulla vettura, come riportato da Webuild, vi era l’Ad della società Pietro Salini.

Presenti all’evento anche il leader della Lega Matteo Salvini, il presidente della Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci e il deputato Edoardo Rixi. Proprio pochi giorni fa, Bucci e Toti avevano attraversato per la prima volta a piedi il nuovo ponte, dopo aver parcheggiato l’auto a qualche metro di distanza. Sul web, c’è già il video dell’auto guidata da Pietro Salini, il primo vero e proprio battesimo della costruzione.

Ponte di Genova, il sindaco Bucci: “Dobbiamo sapere chi farà il collaudo finale”

Il nuovo ponte di Genova è ormai pronto e, dopo la prima visita dello scorso sabato da parte del sindaco Marco Bucci e del presidente della Liguria Giovanni Toti, questa mattina la prima auto ha percorso il tratto. Ormai è quasi tutto pronto per aprire il collegamento stradale al pubblico, ma manca solo un altro passaggio: il collaudo finale. Per fare ciò, il sindaco Bucci deve sapere a quale società affidare l’ultimo step.

“La necessità attuale è quella di sapere a chi affidare il ponte per il collaudo finale” ha spiegato Bucci: “Per il collaudo statico possiamo fare noi, ma per il via libera serve una società esterna“. Nel giro di poche settimane, la situazione dovrebbe sbloccarsi e finalmente, a due anni dal crollo del ponte Morandi, Genova riavrà il suo tratto stradale.

