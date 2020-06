Aprirà le 27esima giornata di Serie A il match tra Lecce e Milan: andiamo a vedere dove assistere allo streaming gratis della partita

Quella che andrà in scena alle ore 19:30 tra Lecce e Milan sarà il match di apertura della 27esima giornata di Serie A. I rossoneri, attualmente ottavi, hanno l’obiettivo di vincere quante più partite possibili per raggiungere un piazzamento in Europa.

Gli stessi salentini devono accumulare punti su punti per tentare di salvarsi. Al momento questi ultimi sono al 18esimo posto con 25 punti, in ex aequo con il Genoa. Entrambi gli obiettivi saranno difficili visto il numero di concorrenti ancora in corsa. A seguire ci sarà Bologna–Juventus delle 21:45.

Ecco le formazioni ufficiali:

LECCE: Gabriel, Rispoli, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula

MILAN: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessiè, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Rebic

Andiamo adesso a vedere dove sarà possibile seguire il match e se sarà disponibile qualche sito di streaming gratuito.

Lecce-Milan: dove seguire il match in streaming

Per vedere il match dello stadio Via del Mare, bisognerà connettersi a Sky. Precisamente, la gara verrà trasmessa ai canali Sky Sport Serie A ai numeri 202 e 249 del satellite e 473 e 483 del digitale terrestre. Sul canale Sky Sport, invece, al numero 252 del satellite.

Gli utenti potranno vedere la partita sui dispositivi mobili come tablet, pc e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go. Basterà scaricare l’app per iOs o Android.

La partita sarà disponibile anche su Now Tv, piattaforma internet di Sky. La piattaforma è accessibile anche ai non abbonati, che potranno comprare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il campionato di Serie A e tanti altri eventi sportivi. Ovviamente bisognerà registrarsi prima ed avere a disposizione una buona connessione ad internet per godersi la partita.

