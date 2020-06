Crash Bandicoot 4 è appena stato annunciato da Sony. Il platform che ha fatto la storia del videogioco torna con un video gameplay.

Dopo anni dalla remastered di Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, uno dei videogiochi più amati di sempre torna. E con una nuovissima avventura. Un nuovo capitolo appena annunciato, sequel della vecchia e praticamente storica trilogia che ha fatto divertire milioni di appassionati in tutto il mondo. A svilupparlo questa volta non è stata la Naughy Dog, casa che ha creato la volpe e le sue avventure nel lontano 1996, ma la Toys For Bob. Lo studio è parte di Activision, ed è situato in America, precisamente in California. La casa produttrice ha lavorato proprio al remastered della vecchia trilogia, nonché a quella dell’altrettanto amato Spyro the Dragon. Questa volta, però, la famosa saga di PS1 avrà un altro capitolo, assolutamente nuovo ed innovativo, con tante frecce al suo arco.

LEGGI ANCHE —> PlayStation 5 arriva su Amazon Italia, ecco il link

Crash Bandicoot 4, gameplay mostrato da Sony – VIDEO

Si chiamerà Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Ed infatti molti fan probabilmente avranno detto la stessa cosa. “Era ora”. Come si vede nel gameplay pubblicato pochi minuti fa sul sito ufficiale. Si giocherà nei panni di Crash ovviamente, ma come rivela il video anche di Coco e dello stesso Neo Cortex. Si vedono anche nuovi poteri speciali ed almeno una nuova “maschera” che concederà abilità incredibili al nostro personaggio. Di seguito il primo video gameplay.