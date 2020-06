Coronavirus, dalla Cina al Sudamerica: cambia l’epicentro del mondo. I numeri choc che giungono dall’America Latina illustrano come l’ondata adesso arrivi soprattutto dal continente americano.

E’ il Sudamerica il nuovo epicentro del mondo per quanto riguarda la pandemia da Covid-19. La sentenza arriva direttamente dai numeri choc che giungono dalla località, col Brasile primo Paese per casi avendo sfondato anche il muro di un milione di contagiati con 50.000 decessi totali.

Coronavirus, Sudamerica epicentro del mondo

La nazione verdeoro, pertanto, si conferma anche il secondo territorio più colpito al mondo dopo gli Stati Uniti oltre 2 milioni di infetti e più di 121 mila vittime. Per quanto riguarda l’America Latina, gli altri posti più colpiti sono il Perù e il Cile con 254 e 242 mila casi. L’impennata delle ultime 24 ore, a tal proposito, registra rispettivamente un incredibile +8.045 e un +4.479.

Numeri che preoccupano e non poco l’Organizzazione Mondiale della Sanità. “La pandemia continua ad accelerare nel mondo”, ha infatti riferito il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. Oms che ha registrato 183 mila nuove situazioni nell’ultima giornata, ovvero il picco più alto mai raggiunto in un solo giorno.

Potrebbe interessarti anche —–> Covid-19, Crisanti: “Il virus non si sta spegnendo, seconda ondata certa”

La spinta è arrivata in particolare dall’America meridionale, con in particolare il Brasile diventato ormai uno tsunami di coronavirus. Una situazione disperata, dettata dalle decisioni politiche del presidente Jair Bolsonaro e delle tantissime comunità povere che hanno veicolato il virus. E lo scenario è ormai drammatico, come confermano i 50.000 nuovi positivi di ieri.

