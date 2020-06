Coronavirus, in Lombardia non sarà più d’obbligo l’uso dei guanti. Ad annunciarlo è direttamente Attilio Fontana, governatore della Regione. “Piccoli passi verso la normalità”, riferisce il politico.

Mentre la Campania rende facoltativo – salvo assembramenti – l’uso della mascherina all’aperto, la Lombardia depenna invece l’obbligo dei guanti nei mezzi pubblici. Ad annunciarlo è Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, attraverso il proprio profilo Facebook.

Guanti addio sui mezzi pubblici ma procediamo con prudenza e senza abbassare la guardia. Rincuorato dai pareri… Pubblicato da Attilio Fontana su Lunedì 22 giugno 2020

Coronavirus, stop ai guanti nei mezzi pubblici in Lombardia

“Guanti addio sui mezzi pubblici ma procediamo con prudenza e senza abbassare la guardia. Rincuorato dai pareri scientifici e dalle nuove raccomandazioni dell’OMS, ho assunto la decisione di togliere l’obbligo sui mezzi pubblici dei guanti in nitrile, ma ricordiamoci sempre di lavare e disinfettare le mani”, è questo il messaggio postato dal governatore.

In effetti l’Organizzazione mondiale della sanità citata dal politico ha sconsigliato l’uso dei guanti, suggerendo piuttosto di usare spesso del disinfettante per lavarsi spesso le mani. Utilizzari, infatti, può “aumentare il rischio di infezione, dal momento che può portare ad una autocontaminazione o a una trasmissione ad altri quando si toccano le superfici contaminate e quindi il viso”, come indicato dall’istituto.

Potrebbe interessarti anche —-> Veneto, Zaia minaccia: “Troppi assembramenti, pronto a nuove restrizioni”

Fontana lo definisce un primissimo, lento, passo verso vecchio la vita come la intendiamo: “Ci apprestiamo a tornare alla normalità, con piccoli passi, evitando condotte che potrebbero inficiare gli enormi sacrifici di questi ultimi mesi”. Infine la chiusura: “Procediamo coesi per il bene di tutti, le sterili polemiche non giovano a chi le pone in essere”.

Pubblicato da Attilio Fontana su Venerdì 19 giugno 2020

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24