Portogallo: i nuovi contagi da Coronavirus preoccupano il governo locale, che si è trovato costretto a chiudere, ancora una volta, la capitale Lisbona.

Coronavirus: in Portogallo continuano a crescere i casi di contagiosità e il governo, preoccupato per l’andamento dell’epidemia, ha optato per una nuova chiusura, quella della capitale Lisbona. Come riporta Skytg24, in Portogallo, le misure attuate si erano dimostrate particolarmente efficaci e i contagi erano stati, di gran lunga, limitati.

Ora, però, il Paese ha registrato nuovi e preoccupanti casi, tanto da far prendere al governo la drastica decisione di ritornare, almeno a Lisbona, al lockdown. Nello specifico, ciò che preoccupa, sono i nuovi focolai che si stanno verificando nel Paese.

Coronavirus: il Portogallo è preoccupato per i nuovi casi

In base a quanto si apprende, il Paese ha registrato diversi focolai. Uno di questi, come riporta Skytg24, è riconducibile a una festa, clandestina, al Club Deportivo de Odiáxere, in Algarve. Da questo focolaio sarebbero scoppiati circa 90 casi di positività al Coronavirus.

Come si legge dalla stessa fonte, un altro preoccupante focolaio portoghese è stato registrato al Santuario di Fatima. In questo caso, ci sarebbero 16 dipendenti risultati positivi, nelle ultime ore.

Il Portogallo, in base ai dati riportati dalla John Hopkins University, conta ad oggi 39.392 persone contagiate dal Coronavirus, con un totale di 1.534 decessi. Ad oggi, il primo Paese al mondo per numero di contagi è ancora l’America. Gli Usa contano infatti un totale di 2.291.353 casi, con 120.106 decessi. Alle spalle degli Usa, anche il Brasile ha superato il milione di contagiati, con 1.083.341 casi e 50.591 decessi. Il terzo Paese per numero di contagi è la Russia, con 591.465 casi. I morti, in Russia, hanno raggiunto quota 8.196.

