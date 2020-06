Coronavirus Brasile, allerta massima: chiusi i confini per altri 15 giorni a causa dell’aumento del numero di contagi e morti.

L’emergenza Coronavirus continua ad abbattersi sull’Italia e sul resto del mondo e il Brasile figura, senza ombra di dubbio, tra i paesi più colpiti. Nelle ultime ore si registrano altri 1.022 decessi per un totale di oltre 50mila morti fin qui: un dato preoccupante che sembra destinato a salire ulteriormente. E, proprio per questo motivo, il governo sta provando a correre ai ripari e ha deciso di estendere ad altre due settimane il divieto di ingresso delle persone straniere nel paese.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Brasile sfiora le 50mila vittime: sospeso il campionato a Rio

Coronavirus Brasile, la decisione del Governo

Per 15 giorni, dunque, le persone non brasiliane non potranno entrare nel paese e tale misura restrittiva si estende anche agli aeroporti e ai porti. Potranno, invece, continuare a entrare nella nazione soltanto i cittadini brasiliani e gli stranieri che hanno la residenza legale in Brasile. Il Governo brasiliano, dunque, alla fine ha accolto l’invito dell’Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa) a richiudere tutto per due settimane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Coronavirus, il Brasile raggiunge un milione di contagi: la situazione

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24