Calciomercato Juve, possibile terremoto in arrivo in casa bianconera. Sarri è infatti sempre più a rischio e ora spunta una clamorosa idea per il sostituto.

Maurizio Sarri e la Juventus, siamo già ai titoli di coda. Tranne colpi di scena, infatti, il tecnico toscano sembra destinato a salutare dopo una sola stagione in bianconero. Andrea Agnelli è parecchio scontento, e non solo per la Coppa Italia.

L’insoddisfazione, piuttosto, riguarda anche la mancata continuità nei risultati e soprattutto un gioco tutt’altro che brillante, nonostante il tecnico sia stato ingaggiato soprattutto per questo.

Calciomercato Juve, Spalletti per sostituire Sarri?

Anche lo spogliatoio, secondo quanto filtra tra le mura della Continassa, sembrerebbe non gradire l’ex Napoli. Insomma, un ambiente saturo in tutto e per tutto che si trascina verso il finale di stagione prima di lasciarsi. Sono stati diversi gli episodi che hanno lasciato il segno, come la sconcertante sconfitta in Champions League contro il Lione e ora anche il recente k.o. col Napoli.

La Vecchia Signora non è più imbattibile come lo era fino a qualche mese fa. Agnelli lo ha capito e sono tanti i tifosi che rimpiangono Massimiliano Allegri. A tal proposito, secondo quanto rivelato da TopCalcio24, il presidente bianconero avrebbe già in mente un nome per avvicinarsi alla filosofia del tecnico livornese: ovvero Luciano Spalletti.

Il tecnico ex Roma, attualmente disoccupato, non vede l’ora di ripartire e non ci penserebbe su due volte in caso di chiamata. Anche perché, probabilmente, si tratterebbe dell’ultimissima grande avventura della sua carriera a bordo campo. Molto dipenderà dai risultati di questo finale di stagione. La panchina di Sarri, nel frattempo, traballa pericolosamente…

