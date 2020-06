In serata andrà in scena il match tra Bologna e Juventus allo stadio Dall’Ara. Vediamo dove sarà possibile assistere al match tramite lo streaming gratis

La Juventus riparte con la Serie A dallo stadio Dall’Ara di Bologna. Il match, che si giocherà alle ore 21:45 rigorosamente a porte chiuse, vedrà i bianconeri pronti a tutto pur di dimenticare la scottante sconfitta con il Napoli in finale di Coppa Italia.

I bianconeri sono al primo posto con 63 punti, ma seguiti a ruota dalla Lazio che ne ha 62 e che mercoledì sfiderà l’Atalanta. I rossoblu, con 34 punti, godono di una situazione di classifica tranquilla. Nonostante ciò, qualche ‘vittoria di troppo’ potrebbe portarli a raggiungere un posto in Europa. La classifica in termini di lotta ad un piazzamento per l’Europa League è molto corta.

Andiamo adesso a vedere dove sarà possibile seguire il match e se sarà disponibile qualche sito di streaming gratuito.

Ecco le formazioni ufficiali:

Bologna (4-3–3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Svanberg, Medel, Soriano; Orsolini, Barrow, Sansone. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.



Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.

Bologna-Juventus: dove seguire il match in streaming

La partita tra Bologna e Juventus verrà trasmessa sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La gara potrà essere vista anche in diretta streaming. Gli abbonati a Sky, infatti, possono usufruire della piattaforma Sky Go che permette di seguire la partita su pc, tablet o smartphone scaricando l’applicazione per IOs o Android.

A far da supporto c’è anche l’offerta di Now Tv. Il servizio di streaming live e on demand di Sky permette, dopo aver acquistato uno dei pacchetti disponibili, di vedere tutte le gare di Serie A.

