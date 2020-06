Bologna-Juventus 0-2: highlights, voti e tabellino del posticipo serale per la 27^ giornata di Serie A appena terminata al Dall’Ara.

Bologna-Juventus 0-2: tre punti aspettando Lazio e Inter, per ridare fiato e cancellare brutti pensieri. Sarri cambia ancora proponendo De Sciglio, come ampiamente previsto, ma anche Rabiot e Bernardeschi tra i titolari. I ritmi sono soft, come già nelle prime due uscite di questa fetta di stagione. A differenza di quelle però dopo il 20′ la Juve cresce, mettendoci anche un po’ di cattiveria e di voglia.

La sveglia però la dà il Bologna, facendosi male da solo. Su azione da corner Denswil affossa De Ligt a palla ancora lontana. Rocchi non vede nulla, il VAR si e lì richiama per una decisione veloce e tutto sommato facile. E Ronaldo, invece di baciare l’angolo, sceglie la via più sicura, calciando forte in mezzo per togliersi tutte le paure. Nessuna paura invece ce l’ha Dybala che per larghi tratti trotterella in campo eppure trova modo e tempo di farsi perdonare alla grande. Il tacco di Bernardeschi è un invito a nozze, ma il sinistro dell’argentino nell’angolo, imprendibile per tutti, è balistica pure. C’è spazio anche per un palo di Bernardeschi e tanto basta.

Bologna-Juventus 0-2: tutti gli highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 23′ rig. C. Ronaldo, 36′ Dybala

BOLOGNA (4-3–3): Skorupski 6; Tomiyasu 6.5, Danilo 6, Denswil 5, Dijks 5.5; Svanberg 5.5 (57′ Palacio 6.5), Medel 6 (81′ Poli sv), Soriano 5.5 (75′ Dominguez); Orsolini 5.5 (81′ Juwara 6), Barrow 6, Sansone 5 (81′ Cangiano 6). All.: Mihajlovic 5.5.



JUVENTUS (4-3-3): Sczesny 6; Cuadrado 6, Bonucci 7, De Ligt 6, De Sciglio 6.5 (65′ Danilo 4); Bentancur 6.5, Pjanic 5.5 (70′ Ramsey), Rabiot 6 (70′ Matuidi); Bernardeschi 7, Dybala 7 (79′ D. Costa sv), Cristiano Ronaldo 6. All.: Sarri 7.

AMMONITI: Soriano (B). De Sciglio (J), Bentancur (J), Danilo (J)

ESPULSO: Danilo (J)

