Arsenal, un giocatore positivo al Covid-19: tre costretti in quarantena. Il caso è stato registrato prima del match contro il Manchester City dello scorso 17 giugno

I preparativi dell’Arsenal per il riavvio della Premier League il 17 giugno sono stati ostacolati da uno dei loro giocatori che è risultato positivo per Covid-19, con tre costretti alla quarantena.

I Gunners sono tornati a giocare una gara ufficiale la scorsa settimana dopo una pausa di tre mesi. Non un match memorabile visti gli errori di David Luiz e la pesante sconfitta per 3-0.

Mikel Arteta, che era risultato positivo al coronavirus a marzo, ha dovuto rinunciare a tre elementi della sua rosa (non specificati dal club), per l’obbligo di quarantena preventiva. Era stato infatti registrato un caso positivo al coronavirus pochi giorni prima.

Nella settimana in preparazione della sfida contro il City, un trio di calciatori ha dovuto saltare una serie di tre sessioni per la quarantena. I protagonisti in questione erano infatti venuti in contatto con il positivo al Covid-19, innescando il protocollo stabilito dalla Premier League.

Di conseguenza, al giocatore contagiato è stato chiesto di autoisolarsi per sette giorni, mentre gli altri due compagni che secondo le ricostruzioni del team sono rimasti a stretto contatto con lui, hanno dovuto fare altrettanto.

Le linee guida del governo inglese stabiliscono che chiunque si trovi a meno di due metri da un individuo che si è dimostrato positivo e che trascorre più di 15 minuti in quella zona, deve entrare in un periodo di quarantena.

L’Arsenal ha preso le misure appropriate, ma ha sempre ritenuto che fosse stato registrato un “falso positivo”.

I tre ragazzi coinvolti sono potuti tornare ad allenarsi lunedì, dopo essersi sottoposti ad un altro ciclo di tamponi, tutti con esito negativo.

