Amazon Prime Day 2020, la nuova data prevista: non sarà a luglio. L’evento più atteso sulla piattaforma di e-commerce più famosa del mondo è in programma probabilmente a settembre

Tutto il mondo è in attesa del nuovo Amazon Prime Day. L’edizione del 2020 tuttavia slitterà di qualche mese rispetto a quanto previsto in un primo momento. L’evento del 2019 è stato organizzato a luglio ed è durato circa 48 ore. Per quest’anno la durata dovrebbe essere estesa anche se la data probabile non arriverà prima di settembre.

L’anno scorso, Amazon Prime Day 2019 è iniziato a mezzanotte e un minuto di lunedì 15 luglio e si è concluso a mezzanotte di martedì 16 luglio e, come aveva promesso l’azienda di Bezos prima dell’evento, c’erano milioni di articoli in offerta per gli abbonati Prime e sconti davvero super su molti dispositivi come Echo Dot, Kindles, Fire TV stick e tablet Fire.

Quest’anno, la data di Amazon Prime Day 2020 sarà a settembre, secondo un nuovo rapporto. Probabilmente, secondo fonti della stampa americana, potrebbe avere inizio lunedì 7 settembre 2020.

La data del 7 settembre è data per molto probabile poiché Amazon vorrà tenere il suo evento commerciale il più lontano possibile dal Black Friday. Questo sia per dedicare più tempo alla pianificazione del “venerdì nero” sia per creare una giusta distanza propedeutica a non intasare l’offerta.

Il Wall Street Journal, ha affermato che Amazon “sta compiendo una serie di passi per tornare alle operazioni commerciali pre-pandemia, inclusa la pianificazione della promozione annuale dello shopping Prime Day per l’autunno“.

Secondo alcune indiscrezioni, oltre a slittare di un paio di mesi, il Prime Day 2020 potrebbe anche durare qualche ora in più rispetto ai precedenti. Magari l’estensione di un giorno, per ‘farsi perdonare’ dell’attesa.

