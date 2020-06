Continua la “guerra” tra il patron di Striscia la Notizia Antonio Ricci e il cantante, Achille Lauro idolo del mondo trap

Antonio Ricci, geniale patron di Striscia la Notizia, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera non ha certo dispensato dolcezza nei confronti di Achille Lauro. La “guerra” tra il cantante trap e il famoso tg satirico era iniziata già nel 2009. Tutto è nato quando Valerio Staffelli, inviato di Striscia, durante la sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo a cui Achille Lauro aveva partecipato con Rolls Royce ha consegnato al cantante veronese il famoso Tapiro. Secondo Striscia il motivo “dell’attapiramento” sarebbe nato dal riferimento del brano ad una droga. La consegna del Tapiro d’oro in quel caso non andò a buon fine, Achille Lauro preferì infatti andarsene visibilmente infuriato. Continua quindi la “guerra con Antonio Ricci che nell’intervista al Corriere della Sera, a distanza di oltre un anno, torna a punzecchiare Achille Lauro.

LEGGI ANCHE -> Morta Vera Lynn, la voce della Seconda Guerra Mondiale: aveva 103 anni

Le dichiarazioni di Antonio Ricci su Achille Lauro

“Non penso sia sincero – ha dichiarato il famoso autore – credo che sia un eccellente prodotto di marketing, perfetto per sfilare per Gucci“. Ricci, com’è del resto suo stile, non le manda certo a dire sul cantante di Me ne frego che “per fare il trapper ha raccontato di essere cresciuto tra droga, carcere e miseria“. Durante quest’anno, secondo Antonio Ricci, si è invece saputo che in realtà Lauro è figlio di un noto magistrato di Cassazione e “che andavano a Cortina per le vacanze“. A far letteralmente quasi infuriare Ricci ci sarebbe poi l’album “Dio c’è” che a detta del patron di Striscia sarebbe stato presentato come una riflessione religiosa. In realtà per l’autore di Canale 5 si tratterebbe dell’acronimo di “DrogaInOfferta CostiEconomici“. “Secondo me – ha concluso Ricci su Lauro– è anche assolutamente etero, finge di essere trisessuale perché è trendy”.

LEGGI ANCHE -> Vasco Rossi, svelata l’identità di Silvia: Di lei, ho un’immagine tutta mia