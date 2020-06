Poco meno di due giorni fa, un tragico incidente ha visto protagonista il campione paralimpico Alex Zanardi. Come sta vivendo queste ore la moglie Daniela

Una gara in handbike sulla statale 146 in zona Pienza, l’impatto con un camion nella corsia opposta e il tragico schianto. Poco meno di due giorni fa, il destino ha lanciato l’ennesima sfida ad Alex Zanardi, campione senza tempo capace di qualsiasi cosa. Sono ore sicuramente concitate, con l’atleta paralimpico ricoverato all’ospedale di Siena.

Il bollettino medico parla di condizioni al momento stabili, ma i dottori non se la sentono di escludere un peggioramento nelle prossime ore. Proprio questa mattina, alcuni testimoni oculari ammettevano di aver visto Zanardi intento a registrare un video col telefono poco prima dell’incidente, ma la questura ha smentito tutto con alcuni video rinvenuti. Ad aspettare notizie positive c’è Daniela, la moglie che gli è sempre stata accanto.

Zanardi, la moglie: “Operatelo, ma solo se c’è speranza che sopravviva”

Daniela Manni, la moglie di Alex Zanardi, ha vissuto quei momenti con grande disperazione. Completamente in stato di shock, subito dopo l’impatto è corsa dal marito gridando il suo volto. “Ci diceva di stare lontani, di non avvicinarci per vederlo in quelle condizioni” racconta Gianni Fratarcangeli, membro dello staff della nazionale paralimpica, a La Repubblica.

Subito dopo l’incidente, il trasporto al pronto soccorso e l’operazione d’urgenza. “Non ci deve essere nessun accanimento terapeutico” avrebbe detto ai medici: “Operatelo, ma solo se c’è speranza che sopravviva“. Dopo le parole dei dottori, Daniela si è tranquillizzata e ha iniziato la lunga attesa, sperando in notizie positive sulle condizioni di suo marito, alle prese con l’ennesima durissima sfida.

