Zanardi, parla il chirurgo che l’ha operato d’urgenza dopo l’incidente. “Rischia di morire”, riferisce il medico. Il quadro clinico, tra traumi e ossa rotte, è disperato.

L’operazione chirurgica di Alex Zanardi è stata d’urgenza e inevitabile. A riferirlo è il dottor Giuseppe Oliveri, il medico che ha ricevuto e seguito il campione paralimpico in sala operatoria. Direttore del reparto di Neurochirurgia del Policlinico ‘Le Scotte’ di Siena, il medico ha fatto il punto della situazioni ai microfoni del Corriere della Sera.

“L’operazione – riferisce il sanitario – tecnicamente è riuscita, ma ci vorranno giorni prima di capire se Zanardi ha subito danni neurologici”. Non ha avuto dubbi appena visto le condizioni del 53enne di Bologna: “Ero in reparto, mi hanno avvertito alle 18. Il paziente era atterrato con l’elisoccorso, era stato stabilizzato ed erano stati eseguiti i primi esami, tra i quali la Tac. L’ho guardato e ho deciso di operarlo immediatamente”.

Zanardi, parla il chirurgo che l’ha operato

Il quadro era infatti disperato. Tant’è che il racconto dettagliato del chirurgo è da pelle d’oca: “Aveva traumi gravissimi alla testa, sanguinava molto, c’era un’emorragia in corso e in questi casi l’intervento deve essere immediato. Il sangue che fuoriesce aumenta la pressione del cranio e se non si ferma può determinare danni permanenti”.

Una situazione drammatica, dunque. E non solo per le lesioni, ma anche per le ferite esterne. Come la rottura di tutte le ossa del volto: “È arrivato in ospedale con un trauma cranico facciale importante, con due ossa frontali fratturate e con affondamento delle stesse. L’incidente gli aveva provocato un fracasso facciale, cioè la rottura di tutte le ossa del volto”.

La vita di Zanardi, senza false illusioni per quanto la speranza sia grande, resta appesa a un filo: “Può anche morire”, sentenzia infatti il professore. Anche se: “Lui ha un fisico allenato, è forte e questo aiuta”. Ora saranno necessari giorni per comprendere la reale evoluzione del quadro clinico e le possibilità di farcela o uscirne senza danni permanenti.

Lo stato attuale è il seguente: “È in coma farmacologico. Per usare un termine non tecnico gli abbiamo addormentato il cervello per mantenerlo a riposo. Ma la situazione è incerta, imprevedibile. I miglioramenti sono lenti e ci vogliono giorni, ma allo stesso tempo i peggioramenti possono essere repentini.