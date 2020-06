Gli aggiornamenti circa la situazione di Alex Zanardi arrivano dal bollettino medico dell’ospedale Le Scotte di Siena. La situazione resta stabile.

Resta stabile la situazione di Alex Zanardi, vittima di un’incidente con la sua handbike lo scorso 19 giugno. L’atleta è ancora in coma farmacologico e, come fanno sapere i medici dell’ospedale presso cui è stato trasportato, la situazione neurologica rimane delicata e grave. Zanardi, come riporta l’agenzia di informazione Ansa, continua ad essere ventilato meccanicamente e le condizioni vengono monitorate di continuo.

I base a ciò che hanno fatto sapere i medici, a due giorni di distanza dal tragico incidente con un camion, sembrano esserci dei lievissimi miglioramenti. Questi, fanno sapere gli esperti, sono dovuti principalmente al fatto che Zanardi ha un fisico allenato. Ma ci vorranno dei giorni, spiegano dall’ospedale, per riuscire a capire le conseguenze del trauma cranico.

Alex Zanardi: parte l’inchiesta per chiarire la dinamica dell’incidente

La gravità del quadro clinico è data dalla situazione neurologica. I medici hanno fatto sapere che l’atleta non ha subito alcuna lesione dal punto di vista del torace e della parte addominale. Le lesioni sono state tutte riportate nella zona facciale, con conseguenti danni neuro-cerebrali.

Come riporta Ansa, in base al parere degli esperti, potrebbero verificarsi anche conseguenze sulla vista. Dunque, sarà richiesto anche il parere di esperti oculisti, per valutare l’entità delle possibili lesioni oculari. Adesso, però, fanno sapere dall’ospedale, “la priorità è salvargli la vita” e si penserà conseguentemente alle lesioni agli occhi.

A prender parola sulla delicatissima questione è stato il dottor Olivieri. Il medico ha sostenuto che al momento, le condizioni “permettono di curarlo”. L’atleta ha riportato quello che comunemente si chiama “fracasso facciale”, ovvero tutte le ossa del volto rotte.

Intanto, è partita l’inchiesta per cercare di capire cosa sia effettivamente avvenuto. In particolar modo, l’inchiesta si concentra sul perché il camion si trovasse su quella strada.

