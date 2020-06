Nuovo Terremoto a Messina, con le coste siciliane che tornano a tremare. Alle prime ore del mattino, un sisma di magnitudo 2.5 ha colpito la Sicilia.

Torna a tremare la Sicilia dopo il sisma delle Isole Eolie del 12 giugno. Infatti nella notte una nuova scossa di terremoto ha fatto tremare le coste siciliane, precisamente quelle della città di Messina. Le coste Peloritane hanno iniziato a tremare alle prime ore del mattino, creando non poca paura agli abitanti del posto.

Fortunatamente la scossa non è stata abbastanza potente da creare danni agli edifici. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli del nuovo terremoto che ha colpito l’Isola, che da quasi un anno è sempre più colpita da terremoti di piccola intensità.

Terremoto Messina, trema nuovamente la Sicilia: i dettagli

Così, come abbiamo ampiamente anticipato, un nuovo sisma ha colpito la grande isola italiana. Ancora una volta la zona interessata è la costa messinese, dopo che i diversi terremoti che hanno colpito le Isole Eolie ad inizio mese.

Questa volta la scossa di Terremoto ha avuto il suo epicentro in mare, ma è stata chiaramente sentita da tutta la costa. A rilevare il sisma ci ha pensato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Secondo l’Istituto il sisma ha avuto un’intensità di 2.5 della Scala Richter.

Inoltre sempre l’INGV ha localizzato il sisma con coordinate 38.39 latitudine e 15.45 longitudine ad una profondità di circa 126 km. Per la precisione il terremoto è stato localizzato a Costa Siciliana nord orientale (Messina). Come detto in precedenza, fortunatamente non ci sono stati nè feriti, nè danni agli edifici in seguito al Sisma.

L.P.

