Continuano le violenze durante le proteste per Floyd negli Usa: a Minneapolis una sparatoria ha provocato un morto e 11 feriti

A quasi un mese dall’uccisione di George Floyd per mano di 4 agenti di polizia, ancora non si placano le forti manifestazioni di protesta. Nella scorsa notte a Minneapolis, nel Minnesota, la stessa città in cui è morto il 46enne afroamericano, c’è stata una sparatoria nella quale ha perso la vita una persona e altre 11 sono rimaste ferite. Secondo quanto riferito dalla Polizia locale a sparare sono statti degli individui a piedi poi fuggiti, limitandosi a dire che i feriti, tutti adulti, non sono in condizioni gravi. Lo scontro a fuoco è avvenuto in una zona commerciale piena di bar e ristoranti nei pressi del Landmark’s Uptown Theatre. La sparatoria di Minneapolis arriva dopo quella che si è verificata ieri a Seattle, sempre in una zona occupata dai manifestanti dei ‘Black Lives Matter‘. Anche in questo caso c’è stata una vittima, un giovane di 19 anni, con un altro ferito grave.

Minneapolis, un morto ed un ferito nella sparatoria. Proseguono le proteste dopo la morte di Floyd

La sparatoria di Minneapolis, con la morte di una persona e il ferimento di altre 11, è soltanto l’ultimo episodio di violenza legato alle manifestazioni dopo la morte di George Floyd. Non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo i popoli si sono uniti contro il razzismo, ma contemporaneamente c’è stata una preoccupante infiltrazione di individui violenti. Nelle ultime settimane abbiamo assistito a scontri a fuoco e atti vandalici nei confronti di alcuni importanti monumenti in molti Paesi, gesti che nulla c’entrano con delle civili proteste.

