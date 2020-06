Papa Francesco ha parlato della situazione oggi dopo la solita messa domenicale. Il numero uno della Chiesa è tornato a sorridere.

Tempi durissimi per tutti i fedeli quelli che da poco sono passati. Con il COVID-19 che imperversava per tutta l’Italia con una forza distruttrice importante, in molti hanno avuto dei dubbi sulla propria religione. E tutti ricorderanno per sempre l’immagine di Papa Francesco che, debole ed impotente in una Piazza San Pietro vuota per il lockdown, prega Dio per vedere la luce in fondo al tunnel. Ora, fortunatamente, le cose sono molto migliorate. Il virus continua a mietere vittime ogni giorno nelle zone del Nord Italia, le più colpite, ma senza dubbio la situazione è molto meno spaventosa di quella che vivevamo due mesi fa. E per questo il Governo ha deciso di riaprire l’Italia agli italiani e soprattutto ai tanti stranieri che la adorano.

Papa Francesco felice: “Stanno tornando i pellegrini”

Tanti di questi stranieri vengono dai proprio Paesi in Italia anche per motivi religiosi. Non è assolutamente raro che si decida l’Italia, ed in particolare Roma, per andare a vedere Pizza San Pietro, per visitare le chiese della zona, per assistere alla messa papale. Oggi, durante la solita celebrazione della domenica, Papa Francesco ha parlato proprio della situazione e dei pellegrini che finalmente tornano a farsi vedere dopo mesi di assenza. “Saluto tutti voi, cari fedeli romani e pellegrini venuti da varie parti dell’Italia: adesso cominciano finalmente a vedersi i pellegrini!”.