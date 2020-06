Dopo quasi due mesi dalla scomparsa, ritrovato il relitto del peschereccio Nuova Iside a 30 miglia a nord di Palermo. Si trovava a 1400 metri di profondità

Lo scorso 12 maggio, il peschereccio Nuova Iside scomparve nella zona di San Vito Lo Capo, vicino Palermo. A distanza di quasi due mesi, nella giornata di ieri il cacciamine Numana della Marina militare è riuscito ad individuare il relitto. Anche la Guardia Costiera ha contribuito alla ricerca, sfruttando i sofisticati mezzi militari per metter fine alla missione.

Sulla vicenda, si cela ancora un alone di mistero. Qualche settimana fa, La Repubblica aveva analizzato nei minimi dettagli l’episodio, per metter luce su quanto accaduto e capire i motivi del disastro. A bordo della Nuova Iside vi erano Matteo Lo Iacono, il figlio Vito e il cugino Giuseppe. All’interno del relitto, alla fine, sono stati rinvenuti i corpi di Matteo e Giuseppe, mentre quello del 27enne Vito non è stato ancora trovato.

