All’età di 56 anni è morta la leggenda del calcio iracheno, Ahmed Radhi, dopo aver contratto il coronavirus: la vicenda

All’età di 56 anni è morto Ahmed Radhi, ex calciatore iracheno, divenuto leggenda nel suo paese per avere segnato quello che tutt’ora è l’unico gol dell’Iraq in un Mondiale di calcio (fu nell’86 contro il Belgio, ndr). L’uomo, dopo essere risultato positivo al coronavirus, era stato trasportato a Baghdad. Le condizioni erano poi migliorate giovedì e poi nuovamente peggiorate fino al tragico epilogo.

