Era uscita per farsi una nuotata in solitaria, ma non è più ritornata: una donna di 47 anni è annegata nel lago di Garda, in località Pai.

Lago di Garda: una donna di 47 anni, residente a Bussolengo era uscita per farsi una nuotata in solitaria. Come riporta Leggo, la donna non è mai più ritornata. La tragedia si è consumata, da quanto si apprende, in località Pai, nella frazione di Torri del Benaco, sponda veronese del lago. Il mancato ritorno della donna ha fatto allarmare i familiari.

Dopo accurate ricerche, è stato ritrovato il cadavere della donna, che era annegato nel lago. La tragica scoperta è avvenuta poco dopo l’intervento delle autorità.

Donna di 47 anni trovata morta nel lago di Garda

Da quanto si apprende dalla fonte, sembra che la donna si era allontanata da sola dall’abitazione, dove era in villeggiatura, nei pressi del luogo in cui è stato poi ritrovato il cadavere. A seguito delle chiamate, sono immediatamente intervenuti sul posto i Carabinieri, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera.

Il magistrato, che ha preso in mano le indagini, ha disposto al momento la traslazione della salma all’Istituto di medicina legale, all’interno del Policlinico di Borgo Roma. Sarà effettuata l’autopsia sulla salma, per capire al meglio cosa può essere accaduto nei pressi del ritrovamento.

